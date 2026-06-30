“Este gobierno difícilmente estaría de pie sin el PRO”

El diputado nacional y secretario general del PRO Fernando De Andreis afirmó que el gobierno de Javier Milei “difícilmente estaría de pie” sin el acompañamiento del partido amarillo y descartó que su espacio político haya sido responsable de la caída del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al considerar que el exfuncionario “se voltea solo”.

“Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO. Este Gobierno difícilmente estaría en pie si no hubiese sido por la banca del PRO en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y cuando las papas realmente quemaban el año pasado, que hasta se requirió la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, el que fue a Olivos a bancar fue el presidente Macri”, enfatizó De Andreis en diálogo con radio Mitre.

En ese marco, el exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri destacó: “Como aprendizaje de mi paso por ahí, lo que me llevo es que hay que encontrar la manera para recibir ayuda de los que no están metidos en la cocina del gobierno. Vos no sabés lo que hubiésemos dado por tener un partido aliado que tenga el comportamiento que está teniendo el PRO con nosotros”.