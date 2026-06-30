Confirman que el presidente Milei participará de la vigilia del 8 de julio en Tucumán

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, confirmó que el presidente Javier Milei viajará a la provincia el próximo 8 de julio para participar de la tradicional vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia y encabezar los actos oficiales en la Casa Histórica de Tucumán

“Hemos recibido la confirmación oficial y la Provincia pondrá a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad del presidente y de toda la comitiva nacional”, indicó Jaldo al confirmar la visita presidencial para los festejos patrios en Tucumán.