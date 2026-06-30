Cómo continúan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este martes continúa la actividad con tres cruces que definirán a los nuevos clasificados a la siguiente ronda: Costa de Marfil vs. Noruega, a las 14 hora argentina, en Dallas; Francia vs. Suecia, a las 18 en Nueva Jersey; y, para cerrar el día, se enfrentan México vs. Ecuador, a las 22 en el mítico Estadio Azteca.

El miércoles 1° de julio será el turno de Inglaterra vs. República Democrática del Congo (13) en Atlanta, Bélgica vs. Senegal (17) en Seattle y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21) en San Francisco.

Los cruces continuarán el jueves 2 de julio con España vs. Austria (16) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.

Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina que se jugará a las 19 hora argentina, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.