Recambio de cañerías afectará el suministro en un sector de Bahía Blanca

Mañana, miércoles 1°, se realizarán intervenciones en la red de agua en calle 25 de Mayo, en su intersección con Thompson y Darregueira.

Las tareas, que forman parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, afectarán el suministro en el cuadrante de las calles Brown, Montevideo, Chile y Undiano.

De este modo, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua y cuidarlas para disponer de las mismas sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del servicio.