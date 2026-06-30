Arrestaron a cuatro argentinos por colarse en la cancha para ver a la Selección

El Gobierno nacional confirmó que cuatro argentinos fueron detenidos por colarse al partido de la selección argentina contra Austria el pasado 22 de junio.

Miles de hinchas no consiguieron entradas para el Mundial 2026 y buscan cualquier forma para ingresar a los estadios, y el encuentro de ese lunes no fue la excepción. Ahora, las autoridades de Estados Unidos y la Argentina aplicarán duras sanciones por el delito.

Mientras la selección dirigida por Lionel Scaloni se preparaba para jugar la clasificación a dieciseisavos en el estadio AT&T de Dallas, Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen eludieron los controles de seguridad y el perímetro de acceso, y lograron ingresar a la cancha.

Sin embargo, fueron arrestados poco después por los efectivos del Departamento de Policía de Dallas, Texas.

Los cuatro detenidos parecían no tener vínculo entre sí. Nielsen, de 46 años y residente de la localidad cordobesa de Villa Belgrano, es martillero público y corredor inmobiliario y forma parte de la empresa de real estate Grupo Norte Inmobiliaria.

Ayala es oriundo de la ciudad de Buenos Aires y director del portal Industria Cannabis y presidente de la Confederación Cannábica Argentina. (Diario La Nación)