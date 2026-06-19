viernes, junio 19, 2026
Locales

Disponen medidas especiales en el cementerio local por el Día del Padre

De La Bahía Noticias

La administración del cementerio municipal dispuso algunas medidas para este sábado y domingo, con motivo de celebrarse el Día del Padre.

Se detalló que estarán habilitados tres sectores para ingreso y egreso de vehículos.

El acceso principal de calle Lejarraga únicamente estará habilitado para ingresar al predio y el de avenida Pringles para retirarse, mientras que el ubicado en Sarratea y Abad funcionará como entrada y salida.

Se deberán respetar las señales indicativas para evitar embotellamientos dentro del predio así como las indicaciones del personal de la necrópolis y circular a una velocidad mínima

El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. En tanto de 7 a 12, habrá un servicio de guardia con atención de caja.

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