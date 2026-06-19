Disponen medidas especiales en el cementerio local por el Día del Padre

La administración del cementerio municipal dispuso algunas medidas para este sábado y domingo, con motivo de celebrarse el Día del Padre.

Se detalló que estarán habilitados tres sectores para ingreso y egreso de vehículos.

El acceso principal de calle Lejarraga únicamente estará habilitado para ingresar al predio y el de avenida Pringles para retirarse, mientras que el ubicado en Sarratea y Abad funcionará como entrada y salida.

Se deberán respetar las señales indicativas para evitar embotellamientos dentro del predio así como las indicaciones del personal de la necrópolis y circular a una velocidad mínima

El horario de visita será el habitual: de 8 a 17. En tanto de 7 a 12, habrá un servicio de guardia con atención de caja.