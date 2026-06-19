“Que dé la cara”: diputado Ferraro reclamó la presencia de Adorni en el Congreso

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, reclamó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presente en la Cámara baja para dar explicaciones en medio de la investigación que lo tiene como protagonista por el crecimiento de su patrimonio.

En ese sentido, el legislador sostuvo que “sus mentiras, contradicciones y explicaciones insostenibles destruyeron la credibilidad y la confianza de la sociedad en quien ejerce el cargo más importante de la administración del país después del Presidente”.

“No se puede esperar más. Que venga al Congreso, que dé la cara y enfrente las consecuencias políticas de sus actos. La Constitución pone en manos de los representantes del pueblo este instrumento de control político”, escribió en su perfil de X.