Una mujer y su hija a la comisaría tras una pelea entre alumnas en Tres Arroyos

Una pelea entre alumnas terminó con dos preceptoras agredidas en una escuela secundaria de Tres Arroyos.

El conflicto comenzó con un enfrentamiento entre dos estudiantes, lo que motivó la intervención de las autoridades del establecimiento y el llamado a los familiares de las involucradas.

Al presentarse una de las madres en la institución, el conflicto habría retomado y las preceptoras intervinieron para separar a las jóvenes. En ese contexto, ambas trabajadoras habrían sido agredidas.

Ante lo ocurrido, se dio aviso a la Policía, que intervino en el establecimiento.

La madre y su hija fueron trasladadas a la dependencia policial para prestar declaración, al igual que autoridades educativas.

Sobre la menor se iniciaron actuaciones por amenazas, lesiones y daños. En tanto, no se formularon acusaciones contra su familiar. (LU24)