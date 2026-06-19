Por la crisis económica, un club de Coronel Dorrego prescinde de los refuerzos
El club Villa Rosa de Coronel Dorrego dio por concluida la participación de los jugadores contratados como refuerzos por “una razón netamente económica debido a la situación que está viviendo nuestro país”.
“Creemos que los tiempos se van a agravar en lo económico y queremos estar preparados para afrontar esta realidad que viene y va a pegar duro en muchas instituciones”, señaló la comisión directiva en un comunicado.
“Lógicamente, ante tal decisión, el director técnico y su cuerpo de ayudantes decidieron dar un paso al costado acompañando a la institución en el gasto y a sus jugadores que fueron reclutados por el propio DT”, explicó.
Luego, se agradeció “profundamente” a Alejandro Papasidero, “una persona que quedó en el cariño y reconocimiento de la institución por ser el líder de un plantel que nos dio la estrella de campeones después de 42 años”.
“También a cada uno de los jugadores que no van a continuar, algunos nuevos y otros con dos o tres campeonatos en Villa Rosa”, explicitó.
“La situación económica de los clubes volverá a florecer en algún momento. Hoy vamos a afrontar esta realidad con planteles propios de la institución. Sabemos que están preparados porque están de años aquí creciendo futbolísticamente y que aprovecharán esta oportunidad para instalarse como jugadores indiscutibles de Primera División”, agregó.