Condenan a un hombre por intentar matar a otro de un disparo

El Tribunal en lo Criminal N°2 condenó -en juicio abreviado- a Alexis Maximiliano Ramírez a la pena de 5 años y 9 meses de prisión por dispararle a Cristian Sebastián Román en Bahía Blanca.

Según la causa, investigada por el fiscal Jorge Viego, el hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2024 en inmediaciones de calle Segunda Santa Fe y La Niña cuando cinco personas agredieron con golpes de puños y patadas a la víctima.

En ese contexto, Alexis Ramírez utilizó un arma de fuego con la intención de causarle la muerte a Román, o al menos habiéndose representado que eso podía suceder, le produjo un disparo a la altura del abdomen.

Esa herida le ocasionó a Román una lesión contuso penetrante en región de cresta ilíaca derecha por encima de la cadera, que causó un sangrado en la cavidad abdominal.

Ramírez fue condenado por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.