ATE anunció un boicot ante la visita de Milei a Rosario por el Día de la Bandera

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció medidas de protesta ante la llegada del presidente Javier Milei a Rosario, donde participará del acto por el Día de la Bandera.

Desde el gremio adelantaron que declararán al mandatario “persona no grata” y cuestionaron su presencia en la celebración.

“El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe”, expresaron desde ATE, al tiempo que señalaron que las políticas del Gobierno nacional afectan a la población.

La organización sindical también cuestionó la participación del vocero presidencial Manuel Adorni en el acto y criticó las medidas económicas impulsadas por la administración nacional.

ATE sostuvo que la situación económica genera dificultades para amplios sectores de la sociedad y afirmó que la presencia presidencial en la ceremonia “representa todo lo contrario a los valores” de la bandera argentina.

La entidad sindical indicó que llevará adelante acciones de protesta durante la jornada.