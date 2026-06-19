Investigan a un adolescente pampeano por presuntos lazos con el terrorismo

La Fiscalía Federal de Santa Rosa confirmó que se encuentra en curso un expediente penal que involucra a un adolescente de 15 años residente en La Pampa por presuntas actividades vinculadas con el terrorismo internacional.

La causa se originó a partir de una serie de contactos que el menor pampeano habría mantenido a través de internet con un joven australiano de 17 años, quien actualmente se encuentra detenido en la ciudad de Canberra.

De acuerdo con los datos recabados en la investigación, las autoridades australianas detectaron comunicaciones digitales sospechosas al analizar los teléfonos celulares y las computadoras secuestradas al joven de ese país, lo que derivó en una alerta inmediata sobre la conexión con el menor de edad radicado en la Argentina.

A raíz de esta situación, la Justicia Federal dispuso una serie de medidas operativas para determinar el alcance real de los intercambios virtuales y establecer de manera fehaciente si existió algún tipo de planificación o coordinación orientada a cometer atentados o hechos de carácter terrorista.

Durante un allanamiento llevado adelante en la vivienda del menor en La Pampa, los efectivos policiales lograron el secuestro de diversos elementos informáticos, incluyendo teléfonos y computadoras que serán sometidos a peritajes, que ya quedaron incorporados de manera formal al expediente y que serán sometidos a análisis científicos. (El Diario de La Pampa)