Buscan bajar la edad mínima para ser concejal bonaerense

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció este jueves la presentación de un proyecto para bajar de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses.

La propuesta busca desmantelar una restricción que lleva vigente desde 1889 y pretende equipararla con el requisito que se les pide a quienes aspiren a ser candidatos a legisladores porteños, por citar un caso.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja“, afirmó el presidente del partido a nivel provincial, Sebastián Pareja.

La norma que se busca modificar data del Código de Procedimientos bonaerense de 1889 y fue incorporada a la estructura institucional de los concejos deliberantes sin mayores revisiones durante más de un siglo. No se trata, además, de un debate sin antecedentes legislativos.

En 2013, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 14.523, que ordenaba reducir la edad mínima para ser concejal a 21 años y convocaba a un plebiscito para reformar la Constitución provincial en ese sentido. Más de diez años después, ese proceso nunca se concretó. (Infobae)