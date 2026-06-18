ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno nacional y cuestionó la propuesta trimestral

La Asociación Trabajadores del Estado rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de las negociaciones paritarias para los trabajadores estatales.

La oferta contemplaba incrementos del 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, además de un bono extraordinario de $50.000 a abonarse por única vez durante agosto.

Desde el gremio consideraron que la propuesta es insuficiente y sostuvieron que no contempla la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos.

ATE también cuestionó el desarrollo de la negociación paritaria y afirmó que la oferta aleja las posibilidades de alcanzar un acuerdo entre las partes.

En el comunicado difundido tras el encuentro, la organización sindical señaló además que la propuesta podría profundizar el conflicto en el ámbito estatal y reclamó una recomposición salarial superior para el sector.