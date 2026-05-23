Distinguen a Rafael Luis Gallichio como “Personalidad destacada de la ciudad de Bahía Blanca”

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca distinguió como “Personalidad destacada de la ciudad de Bahía Blanca” a Rafael Luis Gallichio por su “distinguida trayectoria en el ámbito deportivo local y especialmente en la formación de jóvenes a través del deporte”.

Gallichio se desempeñó por más de 50 años como director técnico en la liga de fútbol local, especialmente en categorías formativas.

En su extensa trayectoria en su rol como director técnico de Libertad dirigió 115 partidos entre 1972 y 2006, con lo cual fue uno de los entrenadores con más presencias en la historia del club.

“El sostenido compromiso de Gallichio para con la formación de niños y jóvenes, dejando una profunda huella en numerosas generaciones de personas que buscaron en el deporte un espacio de esparcimiento, contención y pertenencia”, expresa la resolución aprobada por el Deliberativo.