Reclamo vecinal por ruidos muy fuertes y picadas en avenida Colón

Un oyente de DE LA BAHÍA expresó su malestar por ruidos muy fuertes y picadas de motos registradas ayer entre la 1:00 y las 4:30 de la madrugada en avenida Colón al 2000.

En su mensaje, Agustín del barrio Noroeste, preguntó de quién es la responsabilidad ante esta situación y menciona a la Policía, la Guardia Urbana y el Municipio, y consideró que hay una presunta “zona liberada”.

“Picadas y ruidos muy fuertes de estos muchachitos de las ‘motos’. ¿De quién es la responsabilidad? ¿La Policía? ¿La Guardia Urbana? ¿El Municipio? ¿Descansando?”, señaló.