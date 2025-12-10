Doble fractura para un motociclista tras un siniestro causado por un perro sin correa que se le cruzó

Un vecino de la ciudad sufrió una doble fractura tras un siniestro en moto provocado por un perro que se le cruzó sin correa.

El hecho ocurrió ayer, cerca de las 12, en la calle Tucumán, a la altura de la plaza Pellegrini y antes de llegar a Moreno.

Según relató el propio motociclista a DE LA BAHÍA, iba a cargar combustible para realizar un trabajo cuando, de manera imprevista, “una mujer decidió cruzar a su perro sin correa”.

“A la señora se le ocurrió cruzar a su perro sin correa y que (el animal) haga lo que quiera, con libertad de acción y lamentablemente eligió meterse adelante de la rueda de mi moto“, señaló Fabián Ramos.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una fractura de tibia a la altura de la rodilla y otra en la muñeca.

“Mañana (por hoy) vuelvo a casa, pero obvio estaré inactivo un buen tiempo, aunque por suerte la puedo contar“, mencionó.

El motociclista calificó de “terriblemente irresponsable” la actitud de la dueña del animal e instó a la comunidad a tomar conciencia. “Aprendan de esto: al perro siempre crúcenlo con correa”, remarcó.

Además, pidió colaboración para identificar a la mujer involucrada en el hecho. “Cualquier dato me avisan y, si pueden, compartan. Necesito datos de esta mujer”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN: Declaró Leandro Ginóbili en la causa Bahiense del Norte: qué dijo

Detienen a un hombre por abusar de su hija durante más de 10 años en Coronel Rosales

El Comité Nobel insta a Maduro a dimitir y aceptar la “voluntad” del pueblo venezolano