Declaró Leandro Ginóbili en la causa Bahiense del Norte: qué dijo

En el marco de la investigación iniciada de oficio por la fiscalía luego del derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, ocasionado en medio de un temporal, donde se registraron 13 víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad, se le tomó declaración como imputado al presidente de la comisión directiva de la entidad deportiva, Leandro Javier Ginóbili.

En su declaración afirmó que no tenía conocimiento que el club no podía funcionar, aunque sabía que no tenía habilitación y que nunca recibieron intimación municipal de ningún tipo.

Respecto de las alertas meteorológicas brindadas, Ginóbili dijo que no estaba informado sobre algún peligro climático antes del evento de patín, ni por los medios de comunicación, ni por ninguna otra vía.

En relación a la actividad que realizó el ingeniero Pablo Ascolani para el club a pedido de las autoridades, afirmó que su tarea fue certificar la cantidad de metros que estaban construidos, pero no la seguridad de las instalaciones.

Ginóbili dijo que como presidente del club no tenía la obligación de constatar las condiciones estructurales porque el club ya venía funcionando hace muchos años y nunca habían tenido problemas.

Tras su declaración se le hizo conocer el delito que se le imputa que es el de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

FOTO: captura de TV / canal 7

