El Seleccionado Femenino de la Liga del Sur se presenta en Olavarría

La Selección Femenina de la Liga del Sur visita a su par de la Liga Olavarriense de Fútbol por una nueva jornada del Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

Con tres victorias sobre la misma cantidad de presentaciones, las dirigidas por Lofrano buscan un nuevo triunfo que las acerque a la clasificación.

El encuentro comenzará a las 17 y se llevará a cabo en el Estadio Sierra Chica de la Ciudad de Olavarría.

La delegación liguista, que emprenderá viaje en horas del mediodía, está integrada por:

Fiorella Carpaneto

Agustina Malaspina

Antonella Sanhueza

Yanina Suárez

Daiana Uzindinger

Selva Sanchez

Stefania Sueyro

Pilar Vidal Gatti

Antonella De Vega

Victoria Nervi

Sofía Mattos

Oriana Avendaño

Ariana Adassus

Olivia Mina de Luca

Lucrecia Semper

Sol Menéndez Perrone

Rosario Damiani