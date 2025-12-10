El Seleccionado Femenino de la Liga del Sur se presenta en Olavarría
La Selección Femenina de la Liga del Sur visita a su par de la Liga Olavarriense de Fútbol por una nueva jornada del Torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.
Con tres victorias sobre la misma cantidad de presentaciones, las dirigidas por Lofrano buscan un nuevo triunfo que las acerque a la clasificación.
El encuentro comenzará a las 17 y se llevará a cabo en el Estadio Sierra Chica de la Ciudad de Olavarría.
La delegación liguista, que emprenderá viaje en horas del mediodía, está integrada por:
Fiorella Carpaneto
Agustina Malaspina
Antonella Sanhueza
Yanina Suárez
Daiana Uzindinger
Selva Sanchez
Stefania Sueyro
Pilar Vidal Gatti
Antonella De Vega
Victoria Nervi
Sofía Mattos
Oriana Avendaño
Ariana Adassus
Olivia Mina de Luca
Lucrecia Semper
Sol Menéndez Perrone
Rosario Damiani