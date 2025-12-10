miércoles, diciembre 10, 2025
Bella Vista, ganador del Torneo Clausura del Fútbol Senior

De La Bahía Noticias

Por la final de playoffs del Fútbol Senior, Bella Vista venció 3 a 2 anoche a Sansinena y se adjudicó el segundo certamen del año y jugará la Final Anual ante Tiro Federal, ganador del Apertura.

Los goles del ganador fueron convertidos por Fernando Lucas, Fernando Priore y Rodrigo Palacio, mientras que para el tripero anotaron Bruno Paolella y Emiliano Jofre.

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Formativo Academia del Sur y ante un gran marco de público.

Ahora, la Loma buscará el título de la temporada ante Tiro Federal, vencedor del primer tramo.

