Bella Vista, ganador del Torneo Clausura del Fútbol Senior
Por la final de playoffs del Fútbol Senior, Bella Vista venció 3 a 2 anoche a Sansinena y se adjudicó el segundo certamen del año y jugará la Final Anual ante Tiro Federal, ganador del Apertura.
Los goles del ganador fueron convertidos por Fernando Lucas, Fernando Priore y Rodrigo Palacio, mientras que para el tripero anotaron Bruno Paolella y Emiliano Jofre.
El encuentro se llevó a cabo en el Centro Formativo Academia del Sur y ante un gran marco de público.
Ahora, la Loma buscará el título de la temporada ante Tiro Federal, vencedor del primer tramo.
