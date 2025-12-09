El año 2025 va camino de ser segundo más cálido a nivel global desde que hay registros

El año 2025 va camino de ser el segundo más cálido a nivel global desde que hay registros, empatado con 2023, mientras noviembre fue el tercero más cálido documentado, al alcanzar temperaturas notablemente superiores a la media registradas sobre todo en el norte de Canadá, el océano Ártico y en la Antártida.

Según informó este martes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, entre enero y noviembre, la temperatura media del aire en superficie estuvo 0,60 ºC por encima de la temperatura media entre 1991 y 2020, lo que equivale a 1,48 ºC por encima de la estimación de la temperatura entre 1850 y 1900, considerado el periodo preindustrial.

Estas anomalías de la temperatura media global son idénticas a las registradas para todo 2023, actualmente el segundo año más cálido hasta la fecha, con lo cual es prácticamente seguro que 2025 termine siendo el segundo o tercer año más cálido documentado, por detrás de 2024, aunque es posible que no alcance los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial.

El mes pasado la temperatura media del aire en superficie fue de 14,02 ºC, lo que supone 0,65 ºC por encima de la temperatura media para noviembre de entre 1991 y 2020, aunque 0,20 °C menos que el noviembre más cálido registrado, en 2023, y 0,08 °C menos que el segundo más cálido, en 2024.

“En noviembre, las temperaturas globales estuvieron 1,54 °C por encima de los niveles preindustriales, y la media de tres años para 2023-2025 va camino de superar los 1,5 °C por primera vez. Estos récords no son abstractos. Reflejan la aceleración del cambio climático, y la única forma de mitigar el aumento de las temperaturas en el futuro es reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero», advirtió Samantha Burgess, directora estratégica para el clima de C3S. (EFE)

