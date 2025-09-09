Bariloche bajo nieve: rutas complicadas y clases suspendidas

Bariloche amaneció bajo una fuerte tormenta de nieve que complicó el estado de las rutas y motivó la suspensión de clases en forma preventiva.

Desde Vialidad informaron que hay tramos con baja adherencia por acumulación de nieve sobre la calzada, especialmente sobre la Ruta 40.

Las nevadas continuarán durante todo el día con diferentes intensidades en la zona cordillerana, por lo que se recuerda que la portación de cadenas es obligatoria por las rutas nacionales de la línea sur y oeste de la provincia.

Vialidad solicitó transitar a velocidad precautoria, respetar los espacios de adelantamiento y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad. (La Mañana de Neuquén)