Eliminatorias: dónde ver el partido Argentina – Ecuador

La Selección Argentina, sin su capitán Lionel Messi, visitará hoy a su par de Ecuador en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil desde las 20, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y la transmisión de TyC Sports y Telefé.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni viene de golear 3-0 a su par de Venezuela, el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha.

Ya clasificada al Mundial del año siguiente y habiéndose asegurado el primer puesto hace algunas jornadas, la Selección disfrutó de la última función oficial de Messi con la camiseta albiceleste en el país.

Tras la goleada, se supo que Messi no viajaría a Ecuador, por lo que su ausencia derivará en uno de los cuantos cambios que planea Scaloni para hoy.

Entre los regresos estaría el del santarroseño Alexis Mac Allister, que no jugó el jueves pasado porque se había sumado tarde al plantel por un problema con los vuelos desde Inglaterra.

Una probable formación sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada o Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Enfrente estará el Ecuador del argentino Sebastián Beccacece, que viene de empatar 0-0 con su par de Paraguay y con la clasificación asegurada.