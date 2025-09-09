Otra vez la incertidumbre en el Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos

Gran parte del personal del Frigorífico Anselmo de Tres Arroyos tomó hoy la determinación de no concurrir a trabajar ya que el viernes no cobraron la quincena y las expectativas son inciertas.

Una fuente sindical a LU24 dijo que el gremio les recomendó hacer una pausa y no concurrir hoy hasta que la cuestión aclare.

Se explicó que solo se hacían tareas de mantenimiento y orden porque no hay materia prima y a está a punto de vencer la factura de electricidad que es varias decenas millonaria.

Néstor García, secretario general del Sindicato de la Carne, explicó que “el problema no es la gente, que siempre puso el cuerpo, ni el gremio, sino que el problema es la administración, que ha sido un desastre”.

Denunció que los responsables no atienden llamadas ni brindan certezas, lo que generó gran incertidumbre.