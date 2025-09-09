Pasaportes con fallas: qué hay que hacer para cambiarlo

La reciente detección de fallas en la tinta de seguridad de miles de pasaportes argentinos generó inquietud entre quienes planean viajar próximamente.

La magnitud del problema quedó evidenciada cuando el Consulado argentino en San Pablo envió el 22 de agosto un correo electrónico a residentes argentinos en esa ciudad.

Esto implica que más de 200.000 documentos están bajo revisión, aunque el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes podrían estar realmente afectados.

Quienes posean un pasaporte dentro de la serie afectada deben dirigirse al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en la Argentina o al consulado argentino correspondiente en el exterior.

Allí, el personal podrá determinar si el documento presenta la falla y, de ser así, se emitirá un nuevo pasaporte sin costo.

Para los casos en que el viaje sea inminente, existe la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia que habilite la salida del país sin inconvenientes.

Durante el proceso de reposición, las autoridades recomiendan portar otros documentos de identidad, como el DNI o un pasaporte de otro país, para evitar contratiempos.

Mientras tanto, el RENAPER, en coordinación con Migraciones y Cancillería, garantiza que los pasaportes defectuosos continúan siendo reconocidos como documentos legales válidos hasta que se complete la emisión de la nueva libreta. (Infobae)