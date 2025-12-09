Suba del 1,1% en alimentos y bebidas durante la primera semana del mes en Bahía Blanca

La primera semana de diciembre mostró una variación del 1,1% en el rubro alimentos y bebidas en comparación con la cuarta semana del mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

Con este incremento, el acumulado llegó al 2,7%, convirtiéndose en el segundo registro más alto del año para igual período.

Dentro del análisis por grupos, las mayores subas se concentraron en infusiones, frutas y bebidas no alcohólicas.

En total, cinco de los trece grupos relevados registraron aumentos, mientras que los restantes mostraron variaciones negativas.

En cuanto a los veinte alimentos básicos relevados, se destacaron alzas significativas en manzana, que aumentó un 18,4%; yerba, con una suba del 14,1%; y naranja, que registró un 9,1%.

En sentido contrario, algunos productos presentaron bajas: los fideos secos descendieron un 0,7%, el arroz retrocedió un 5,5% y el pollo mostró una caída del 10,9%.

