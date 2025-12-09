El gobierno local anunció al nuevo delegado de General Daniel Cerri

Carlos Michelangeli asumirá como nuevo delegado municipal de General Daniel Cerri, en reemplazo de Néstor Fabrizzi, quien inició este mes su proceso de jubilación tras años de servicio en la administración local, informó el gobierno municipal.

El nuevo funcionario asumirá formalmente el cargo la semana próxima, aunque hoy se inició un período de transición con el objetivo de garantizar continuidad y orden en cada una de las áreas de la delegación.

Michelangeli es una figura ampliamente reconocida en la comunidad cerrense, especialmente por su rol como presidente del Club de Pesca y Náutica de General Cerri, institución en la que participa desde 1982 y donde ha tenido una trayectoria sostenida en distintos cargos de conducción.

Además, se desempeña como secretario del Consejo Consultivo del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, lo que refuerza su vínculo con el desarrollo productivo y la actividad náutica de la región.

El intendente municipal, Federico Susbielles, agradeció al delegado saliente por su compromiso y trabajo en estos casi dos años de gestión.

