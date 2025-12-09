San Silverio: se celebra un nuevo año de la llegada del patrono de los pescadores al Puerto de White

En el marco de los festejos de San Silverio, el santo patrono de los pescadores y de la comunidad portuaria de Ingeniero White, el Puerto de Bahía Blanca celebrará un fin de semana cargado de actividades culturales, en conmemoración a un nuevo año de la llegada de la primera imagen del santo, desde la isla de Ponza.

El sábado iniciará con una gran propuesta gastronómica de los clubes de Ingeniero White, quienes estarán cocinando en el Galpon D para degustar platos típicos.

Luego por la tarde tendremos la presencia de bandas y artistas que llenarán de talento el Paseo Portuario. Desde las 17, podrán disfrutar de los shows de Dharma, La Mastur y el cierre a cargo de Kaiser Carabela.

Mientras que el domingo comenzaremos con la tradicional celebración de la llegada del Santo Patrono de los pescadores.

A partir de las 17, se realizará la procesión del santo, desde la capilla Exaltación de la Santa Cruz, hacia el Paseo Portuario, que consta de la embarcación de lanchas pesqueras y de los clubes náuticos locales, donde se arrojará la ofrenda floral al mar en memoria de los fallecidos. Contará con la presencia de la banda musical del ejército.

Además, habrá una amplia oferta gastronómica con presencia de foodtrucks. Finalizada la ofrenda, iniciará el evento cultural con la presentación de Nes Campano y Bomba Cumbia.

La tradicional actividad con este especial festejo contará con la participación de personal del Puerto de Bahía Blanca, de Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios de Ingeniero White, la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, el Centro Laziale, el Museo del Puerto y representantes de los diversos sectores de la comunidad portuaria e instituciones whitenses, y la colaboración del Consulado Italiano.

Cabe destacar que, al igual que todos los fines de semana, estará funcionando el Mercado del Puerto desde el mediodía, con la presencia de productores y productoras locales y regionales con una vasta variedad de alimentos frescos y secos, y artesanías, a precios accesibles y promociones con Cuenta DNI.

