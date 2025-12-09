Gisela Caputo asumió la presidencia del Concejo Deliberante de Bahía Blanca

En la sesión celebrada este martes, el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca designó a Gisela Caputo como presidenta del cuerpo legislativo.

Durante su intervención, la concejala puso el acento en el rol del Deliberativo como “ámbito central para pensar, debatir y construir la planificación de la ciudad” y destacó “la necesidad de avanzar en una agenda legislativa orientada al desarrollo urbano, la infraestructura y los desafíos estructurales que atraviesan a Bahía Blanca”.

En ese sentido, subrayó “la importancia de abordar con mirada estratégica la actualización del Código de Planeamiento Urbano” al entender que “la planificación como una herramienta clave para ordenar el crecimiento de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Gisela Caputo inició su participación política a los 19 años en la Unión Cívica Radical. Fue presidenta de la Juventud Radical y posteriormente presidenta del Comité de la UCR de Bahía Blanca, convirtiéndose en la mujer más joven de la provincia de Buenos Aires en asumir ese cargo.

En el ámbito académico, se desempeñó como ayudante docente en las cátedras de Álgebra y Geometría Analítica y Matemática del curso de ingreso de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca, donde realizó tareas de docencia, planificación y evaluación.

Entre 2016 y 2017 fue directora general de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, y entre 2018 y 2021 se desempeñó como directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Bahía Blanca a cargo de Emiliano Álvarez Porte, a partir de allí se sumó al equipo de Cristian Ritondo y al PRO. Desde 2021 hasta 2025 ejerce como concejala de la ciudad.

En el ámbito privado, trabajó en la empresa BMH Inversiones del Sur S.A., donde diseñó y desarrolló procedimientos internos de gestión y control basados en los lineamientos de las normas ISO, colaborando en procesos técnicos y en la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia.

MÁS INFORMACIÓN: Suba del 1,1% en alimentos y bebidas durante la primera semana del mes en Bahía Blanca

El gobierno local anunció al nuevo delegado de General Daniel Cerri

San Silverio: se celebra un nuevo año de la llegada del patrono de los pescadores al Puerto de White