Treinta años de prisión para un hombre que abusó de su nieta en Bahía Blanca

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 condenó a un hombre a la pena de 30 años de prisión por abusar de su nieta durante gran parte de su infancia.

Según la causa, investigada por la fiscalía Nº 14 a cargo de Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre 2015 y agosto de 2023 cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años de edad y su madre la dejaba al cuidado del acusado y su núcleo familiar porque tenía que trabajar.

Los hechos abusivos ocurrieron en dos domicilios donde residía el hombre -abuelo de la pequeña- en Bahía Blanca, en distintas oportunidades y de manera reiteradas.

En esas circunstancias, el acusado aprovechaba diversas situaciones para tocar a la menor en su partes íntimas, mostrarle videos pornográficos y accederla de manera carnal, valiéndose de la inmadurez sexual y la corta edad de la niña.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia -en concurso-con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por la convivencia-y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, todos estos delitos en concurso real con corrupción de menores.

