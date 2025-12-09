Allanamiento en Ciudadela por una estafa millonaria a una empresa de Pigüé

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 20, a cargo de Rodolfo De Lucía, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó dos allanamientos en domicilios ubicados en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, por una defraudación millonaria a una firma de Pigüé.

La denuncia fue radicada el 3 de noviembre pasado por los responsables de la empresa luego de que detectaran una transferencia de 6 millones de pesos a una cuenta que desconocían.

Las tareas investigativas permitieron llegar hasta una mujer que sería la titular de la cuenta que recibió el dinero, con el que luego se adquirieron criptomonedas que fueron enviadas a una billetera electrónica.

Los procedimientos se llevaron a cabo en calle Sócrates al 900 y San Ignacio al 700 de aquella localidad bonaerense.

Personal de Cibercrimen Región Interior Sur logró secuestrar un teléfono celular perteneciente a la mujer, que será peritado en busca de elementos de interés para la investigación que se lleva a cabo por defraudación informática.

