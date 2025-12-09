El suministro de agua en un sector de Bahía Blanca estará afectado por trabajos en la red
La empresa ABSA informó que mañana, miércoles 10, terceros trabajarán en el empalme de cañerías en Carriego y Mazzarello de Bahía Blanca.
Hasta la finalización de la tareas se afectará el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Varela, Alem, Zapiola y Lattanzio.
Por ello, se solicitó a las personas usuarias cuidar el recurso y priorizar su uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.
