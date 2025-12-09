miércoles, diciembre 10, 2025
Locales

El suministro de agua en un sector de Bahía Blanca estará afectado por trabajos en la red

De La Bahía 915

La empresa ABSA informó que mañana, miércoles 10, terceros trabajarán en el empalme de cañerías en Carriego y Mazzarello de Bahía Blanca.

Hasta la finalización de la tareas se afectará el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Varela, Alem, Zapiola y Lattanzio.

Por ello, se solicitó a las personas usuarias cuidar el recurso y priorizar su uso para instancias de hidratación y quehaceres imprescindibles.

MÁS INFORMACIÓN: Gisela Caputo asumió la presidencia del Concejo Deliberante de Bahía Blanca

Allanamiento en Ciudadela por una estafa millonaria a una empresa de Pigüé

Suba del 1,1% en alimentos y bebidas durante la primera semana del mes en Bahía Blanca

Comentarios

You May Also Like

Problemas con los parquímetros: qué pasará con las personas que fueron multadas

Fabricia

Los judiciales “no tienen mucha expectativa” por la reunión con el gobierno

De La Bahía Noticias

Buscan a jóvenes de La Pampa, que vinieron a ver el recital de "la 25"

De La Bahía Noticias