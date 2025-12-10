Un hombre fue detenido en Suárez por tener cocaína en su poder para la venta

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº 2 ordenó la detención de Claudio Damián Albarracín en su domicilio de calle Gorriti al 500 de Coronel Suárez.

La causa inició el 19 de septiembre pasado cuando en calle Rodez, a la altura de la Plaza Granada de Pigüé, se interceptó al acusado con siete envoltorios de cocaína, medicamentos, 260 mil pesos y un dispositivo celular.

De las investigaciones realizadas surge que Albarracín no cuenta con trabajo registrado, mientras que la pericia química determinó que la sustancia era cocaína y que los fármacos eran naproxeno, bisoprolol y clonazepam.

Al analizar el teléfono celular de Albarracín, la policía de Pigüé observó comunicaciones que dan cuenta de la infracción a la Ley 23.737.

Se detectaron diálogos donde se habla de puntos de encuentro, indica montos, informa si se encuentra en Pigüé, Suárez o Puán e incluso su interlocutor le aclara que en “Pigüé no pasa nada si no levantas la perdiz.”

Albarracín se encuentra detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y será indagado en las próximas horas.

