Corte en Esmeralda y las vías: vecinos reclaman materiales prometidos tras el temporal

Un grupo de vecinos de Villa Talleres cortaron la intersección de Esmeralda y las vías y encendieron cubiertas en señal de protesta.

Reclaman que, a casi un año del fuerte temporal que afectó a la ciudad, la Municipalidad aún no entregó los materiales de construcción prometidos para reparar las viviendas dañadas.

Los manifestantes aseguran que 165 familias fueron afectadas por el temporal de marzo y que algunas personas habrían recibido materiales y los estarían vendiendo, mientras que otros vecinos siguen esperando asistencia.

Haydée, una de las vecinas presentes en la protesta, expresó su malestar.

“Hay gente que perdió todo en el temporal de marzo. Nos dijeron que tenemos que esperar hasta febrero. Yo tengo un bebé y no puedo vivir entre la mierda, con machimbres llenos de hongos”, relató.

Los vecinos explicaron que se acercaron en varias oportunidades a la Municipalidad, pero no obtuvieron una respuesta concreta.

MÁS INFORMACIÓN: Condenas de hasta 8 años de prisión para dos hermanos y un abogado por trata sexual

En Bahía Blanca casi 3 de cada 10 adultos no terminaron la secundaria

Allanamiento en una vivienda de Bahía Blanca: recuperan una moto robada y secuestran droga