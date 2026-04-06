Donald Trump advirtió a Irán: “El país entero podría ser destruido en una noche”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y advirtió que esa eventual acción militar “podría” ocurrir tan pronto como el martes.
“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa.
El mandatario estadounidense reiteró además que Washington evalúa atacar infraestructuras clave iraníes, como centrales eléctricas, puentes y otras instalaciones estratégicas, en caso de que Teherán no alcance un acuerdo o no reabra el Estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio global de petróleo.
Durante el fin de semana, Trump había fijado un ultimátum al señalar que Irán tenía plazo hasta el martes a las 20 (hora de Miami) para avanzar en una negociación.