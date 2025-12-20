Donald Trump no descarta una guerra con Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, indicó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, cerca de cuyas aguas su país mantiene un despliegue militar, mientras que su homólogo Nicolás Maduro, sin referirse al republicano, expresó su rechazo a quienes llamó “ambiciosos imperialistas” que buscan “robar” petróleo y otros recursos naturales.

Trump, quien esta semana acusó a Venezuela de haber robado “petróleo, tierras y otros activos” a EE.UU., dijo en una entrevista con NBC News difundida este viernes que Maduro, con quien conversó por teléfono en noviembre, “sabe exactamente” y “más que nadie” lo que quiere, aunque el líder republicano se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia es derrocar al chavista.

El mandatario estadounidense ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por su país, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Maduro, al que acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, descrito por Washington como una organización terrorista vinculada al narcotráfico, pero que Caracas considera como un pretexto para buscar un “cambio de régimen”.

EE.UU. asegura que ha bombardeado a más de 30 lanchas supuestamente cargadas con drogas, lo que ha dejado más de 100 muertos.

Entretanto, Maduro encabezó un acto en una zona cercana a Caracas para celebrar el bicentenario del Decreto de Chuquisaca, promulgado por el Libertador Simón Bolívar en 1825, sin mencionar directamente a EE.UU.

Sin embargo, insistió en que hay una “barbarie colonialista e imperialista” que está “inspirada en la ambición de robar recursos”, una afirmación que ha hecho anteriormente al referirse al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Además, el líder chavista defendió el socialismo como un modelo que “rechaza la guerra de rapiña y la guerra por petróleo, por oro y por tierras”.

“Intereses”

El Gobierno venezolano también dijo este viernes que espera “disculpas históricas” e “indemnizaciones” por parte de EE.UU., luego de que Trump afirmara que el país suramericano le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y que los quiere de vuelta.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, subrayó durante la jornada que el Gobierno de Trump está “protegiendo los intereses” de su nación.

El jefe de la diplomacia estadounidense también advirtió este viernes que “no existe nada” que pueda impedir a la Administración de Trump bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados.

Su homólogo venezolano, Yván Gil, respondió con un mensaje en Telegram señalando que “todos” los “ataques y ‘fake news’ (noticias falsas)” de Rubio “buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela”, y lo acusó de profesar “odio” por América Latina.

Según Rubio, el jueves pudieron salir cuatro buques petroleros porque sobre estos no pesaban sanciones.

Ya Maduro había señalado el miércoles que continuará el comercio “para allá y para acá” de crudo venezolano, pese al anuncio de Trump, y subrayó que “es ilegal (…) pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo”.

Más sanciones y contactos diplomáticos

Durante la jornada, EE.UU. anunció nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno de Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que supuestamente sostiene al Gobierno venezolano.

La medida apunta a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

En paralelo, este viernes el canciller venezolano informó de contactos telefónicos con sus homólogos de Mali, Sudáfrica, Serbia, Liberia y Nigeria, además del de Bielorrusia, Maksim Ryzhenkov, quien garantizó el “firme respaldo” de su país “y un rechazo categórico a los intentos de bloquear el comercio petrolero venezolano”.

El martes, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, aseguró que las puertas de su país están abiertas para Maduro. (EFE)