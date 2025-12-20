sábado, diciembre 20, 2025
Asisten a una joven que sufrió golpes en un choque

De La Bahía 915

Una Chevrolet Captiva y un Volkswagen Gol colisionaron esta tarde en avenida Arias y Maestro Piccioli.

Producto de la colisión, la conductora del auto, una chica de 23 años, fue atendida en el lugar por una ambulancia porque presentaba golpes menores.

En tanto, el conductor del otro rodado resultó ileso.

Más temprano, a unas cinco cuadras de ese lugar, en avenida Arias y Ecuador, se había registrado otro siniestro vial que involucró a una moto. Por ese hecho, una persona fue asistida en el lugar.

