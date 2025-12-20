sábado, diciembre 20, 2025
DestacadasLocales

Chocaron un utilitario y una moto: dos personas lesionadas

De La Bahía 915

Dos personas sufrieron heridas este sábado en un choque entre un utilitario y una moto que se produjo en Castelli y Juan Molina.

Uno de los lesionados en el siniestro fue el conductor del rodado menor, un hombre de unos 75 años, que sufrió traumatismo de cráneo y una herida cortante, lo que motivó su traslado al Hospital Municipal.

En tanto, su esposa también fue hospitalizada porque presentaba un traumatismo de rodilla.

Por su parte, el conductor del utilitario resultó ileso.

En el lugar colaboraron dos ambulancia del servicio Siempre, la Policía, personal de Tránsito y Defensa Civil.

MÁS INFORMACIÓN: Hospitalizan a un motociclista herido en un choque

Asisten a una joven que sufrió golpes en un choque

Tres demorados luego de una confrontación vecinal

Comentarios

You May Also Like

El municipio presentará una denuncia por irregularidades en el relleno sanitario

De La Bahía Noticias

José Burgos: “Hemos logrado el primer acuerdo importante del año”

De La Bahía Noticias

Mujer internada con quemaduras luego que su pareja la arrojara a una fogata tras discusión

De La Bahía Noticias