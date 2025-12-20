Chocaron un utilitario y una moto: dos personas lesionadas

Dos personas sufrieron heridas este sábado en un choque entre un utilitario y una moto que se produjo en Castelli y Juan Molina.

Uno de los lesionados en el siniestro fue el conductor del rodado menor, un hombre de unos 75 años, que sufrió traumatismo de cráneo y una herida cortante, lo que motivó su traslado al Hospital Municipal.

En tanto, su esposa también fue hospitalizada porque presentaba un traumatismo de rodilla.

Por su parte, el conductor del utilitario resultó ileso.

En el lugar colaboraron dos ambulancia del servicio Siempre, la Policía, personal de Tránsito y Defensa Civil.

