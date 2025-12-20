Hospitalizan a un motociclista herido en un choque

Un hombre sufrió lesiones en un choque entre un auto y una moto que se produjo este sábado en avenida Alem y Javier Rizzo.

La víctima, que se movilizaba en el rodado menor, debió ser trasladada en una ambulancia del servicio Siempre a un hospital ya que presentaba una fractura en el brazo.

