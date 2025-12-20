sábado, diciembre 20, 2025
Policiales

Hospitalizan a un motociclista herido en un choque

De La Bahía 915

Un hombre sufrió lesiones en un choque entre un auto y una moto que se produjo este sábado en avenida Alem y Javier Rizzo.

La víctima, que se movilizaba en el rodado menor, debió ser trasladada en una ambulancia del servicio Siempre a un hospital ya que presentaba una fractura en el brazo.

MÁS INFORMACIÓN: Chocaron un utilitario y una moto: dos personas lesionadas

Hospitalizan a un joven que sufrió heridas en un choque

Asisten a una joven que sufrió golpes en un choque

Comentarios

You May Also Like

Tragedia en Chaco: murió por las quemaduras sufridas tras ser empujado a una fogata

De La Bahía Noticias

Asisten a un motociclista que sufrió heridas en un choque

De La Bahía Noticias

Un niño de 11 años murió aplastado por el derrumbe de una pared

De La Bahía Noticias