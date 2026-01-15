Dos allanamientos positivos en una causa por el robo de una moto

Personal de la Seccional Séptima, en conjunto con efectivos de la Policía Motorizada local, realizó dos allanamientos en el marco de una investigación por el robo de una moto.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías N° 2 y el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 tras el robo ocurrido el 13 de enero de 2026 en calle Agustín Álvarez 1848, donde resultó damnificado Nicolás Nouviale.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en calle Los Aromos 2856, donde reside Benicio Schwaner (18).

El procedimiento arrojó resultado positivo porque se secuestró un sistema de cableado eléctrico correspondiente a la moto.

El segundo allanamiento se hizo en una vivienda de calle Mitre 3431, donde se secuestró una óptica de luz de la moto y prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho. En este caso, el imputado es un menor de 14 años, cuya identidad se preserva por razones legales.

Ambos jóvenes habían sido aprehendidos luego de ser interceptados circulando en la motocicleta sustraída durante la mañana del 13 de enero.