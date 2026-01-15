jueves, enero 15, 2026
Los Alerces bajo fuego: el Ejército sostiene el operativo en Chubut

El Ministerio de Defensa de la Nación informó que “continúa el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas de combate”, con medios aéreos y personal especializado en la cordillera.

Los helicópteros Bell 407 de la Aviación de Ejército realizan vuelos constantes, reabastecimiento de agua y lanzamientos con helibaldes sobre los focos activos.

El Ejército destacó que se está acompañando el trabajo de bomberos y brigadistas “para proteger a la comunidad y los recursos naturales”.

