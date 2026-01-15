jueves, enero 15, 2026
Nacionales

“No hay que bajar la guardia”: el pedido de los bomberos tras el alivio de la lluvia en Chubut

De La Bahía Noticias

Juan Carlos Martínez, presidente de Bomberos de El Bolsón, advirtió que pese a la mejora en las condiciones, el operativo está lejos de terminar en la provincia de Chubut.

“Lo peor que nos puede pasar es relajarse antes de tiempo; hasta que el fuego no esté completamente apagado, no hay descanso”, subrayó en diálogo con LN+.

La lluvia reciente permitió a las cuadrillas acercarse con mayor seguridad a los focos críticos, pero la dinámica del viento mantiene el riesgo de reactivaciones en toda la zona.

Comentarios

You May Also Like

De cara a 2016, Galuccio busca acercarse a Scioli y a Macri

De La Bahía Noticias

En diez meses hubo 233 femicidios en el país y 252 hijos se quedaron sin madre

De La Bahía Noticias

Cinco amenazas de bomba en Quilmes mientras Macri y Vidal realizaban un acto

De La Bahía Noticias