Santilli: “La reforma laboral es para que se pueda tomar más empleo”

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este jueves en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo, quien sostuvo que la reforma laboral es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.

El funcionario visitó a uno de los gobernadores más cercanos a la gestión libertaria en el marco de la ronda de encuentros que mantiene con mandatarios provinciales para conseguir respaldos al proyecto de ley de “modernización laboral” que el Congreso tratará el próximo mes.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno provincial, ambos coincidieron en la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta entre los gobiernos nacional y provincial, al tiempo que dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado, según se informó en un comunicado.

Santilli, por su parte, insistió en que “no cree” que “ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”.

Además, subrayó que avanzar en un nuevo marco normativo es clave para “generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Por su parte, Cornejo sostuvo que la reforma es “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”.

“Contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y que, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda sostener sus políticas públicas esenciales”, completó el mendocino.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, este viernes a las 14, en tanto, será el turno de la reunión de Santilli con el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, a quien el funcionario iba a ver el martes último antes de que el vuelo desde Santa Rosa debiera suspenderse por las condiciones climáticas en esa provincia.

Ese mismo día Santilli estará por la tarde en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes, en tanto, iniciará la semana en Salta con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz. (NA)