Hospitalizan a una mujer que sufrió diversas lesiones en un siniestro vial

Una motociclista de 36 años sufrió diversos traumatismos y escoriaciones en un choque que se produjo este jueves en 17 de Mayo al 100.

Por las heridas sufridas, la mujer fue trasladada a un hospital en una ambulancia del servicio Siempre.

En tanto, el otro protagonista del hecho, un hombre de 81 años que manejaba un Citroën C4, resultó sin lesiones.

Trabajaron en el lugar la Policía del Comando de Patrullas, personal de Control de tránsito Urbano y la guardia de emergencias de Defensa Civil.