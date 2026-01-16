Susbielles anunció que avanza la pavimentación en una zona muy afectada por la inundación
El intendente Federico Susbielles anunció que avanza la pavimentación de la calle Sor Juana Inés de la Cruz, entre D’Orbigny y Baigorria, una zona que fue gravemente afectada por la inundación.
Además, se están construyendo los badenes correspondientes para optimizar el escurrimiento del agua y mejorar la circulación y la seguridad vial, informó el jefe comunal.
“Estas tareas forman parte del plan de reconstrucción que llevamos adelante con el gobierno provincial para reparar lo dañado, prevenir futuras contingencias y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos. Seguimos adelante con las obras de reconstrucción, con más inversión y más trabajo en cada barrio”, agregó el jefe comunal.
