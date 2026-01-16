Tres personas heridas en un siniestro vial

Un incidente vial que involucró a una camioneta y una motocicleta se produjo en la intersección de Sixto Laspiur y Nicolás Pérez.

Por causas que no se precisaron, colisionaron una camioneta Nissan Frontier, conducida por un hombre de 68 años, quien resultó ileso, y una motocicleta Gilera Smash 110 cc, guiada por una mujer de 28 años, quien circulaba acompañada por sus dos hijas menores, de 7 y 9 años.

A raíz del impacto, las dos menores sufrieron lesiones leves, presentando únicamente algunos raspones, mientras que la conductora de la motocicleta resultó con un fuerte traumatismo en una rodilla.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía del Comando de Patrullas, una ambulancia del SiemPre, personal de Control de Tránsito Urbano y la Guardia de Emergencias de Defensa Civil.