Incendio provocó importantes daños en un vehículo

De La Bahía Noticias

Un incendio vehicular se produjo anoche en la intersección de Brasil y Santa Cruz.

Por causas que no se informaron, un automóvil Volkswagen Gol tomó fuego mientras era conducido por un joven de 24 años.

Afortunadamente, el conductor logró salir del vehículo a tiempo y no sufrió lesiones, registrándose únicamente daños materiales.

En el lugar trabajaron bomberos del Cuartel Central, un móvil del Comando de Patrullas y la guardia de Defensa Civil.

