Dos españoles y tres latinoamericanos en la reducida élite de la F1

La parrilla de Fórmula 1 está compuesta por un reducido grupo de 22 pilotos, entre los que estarán en 2026 dos españoles (Fernando Alonso y Carlos Sainz) y tres latinoamericanos (Sergio Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto).

FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

La llegada a Aston Martin del prestigioso ingeniero Adrian Newey (ganador de 12 títulos de constructores y 14 de pilotos), llevó a los aficionados españoles a soñar con la posibilidad que de Fernando Alonso pudiera volver a luchar por victorias dos décadas después de sus títulos, pero incluso antes de comenzar el campeonato, ya saben que no será así.

Los problemas en una batería reconocidos por el constructor japonés han provocado que los Aston Martin apenas hayan rodado en pretemporada y que el rendimiento de los monoplazas de la escudería británica sea una incógnita en el primer GP de la temporada.

Honda prometió “soluciones” antes de Melbourne, pero hasta que no se ruede en el circuito australiano y se mida a sus rivales, no se tendrá claro el papel que pueda tener Alonso en este Mundial y, sobre todo, si llegará algún día la ansiada victoria 33.

Y a sus casi 45 años (los cumplirá en julio), Alonso no tiene tiempo que perder.

CARLOS SAINZ (Williams)

Tras una primera temporada de menos a más en Williams, coronada con dos podios en Azerbaiyán y Catar, Carlos Sainz debería estar luchando en cada carrera por entrar en el Top 10, pero Williams ha sufrido también retraso en el diseño del nuevo monoplaza, lo que llevó a la escudería a renunciar a los primeros entrenamientos de pretemporada en Barcelona.

Sin embargo, a diferencia de su compatriota Alonso, Sainz sí puede contar con un motor de garantías, suministrado por Mercedes, que por lo visto en pretemporada ha sido el que mejor ha sabido sacar partido del nuevo reglamento.

“Es posible que a Australia todavía lleguemos medio pasito por detrás, pero la diferencia la hemos reducido gracias a tener un coche fiable”, declaró el madrileño a la AFP a mediados de febrero.

SERGIO PÉREZ (Cadillac)

El gran regreso de Sergio Pérez a la F1 debería servir al mexicano para reivindicarse luego del doloroso despido de Red Bull tras la temporada 2024.

Checo estará al volante de un Cadillac, escudería que se estrena en F1 y que tendrá motores Ferrari, que han sorprendido en pretemporada por su potencia en las salidas, con un turbo más pequeño que sus rivales.

Con un GP en México en noviembre, Pérez espera que su nombre vuelva a sonar en la máxima categoría del automovilismo y pueda reeditar sus éxitos de Red Bull (2021-2024), donde pese a estar a la sombra de Max Vertappen, sumó varias victorias y podios de prestigio, como la de Mónaco en 2022.

FRANCO COLAPINTO (Alpine)

El argentino está en un momento determinante de su aún incipiente carrera. Tras haber destacado en su debut hace dos años con Williams, la pasada temporada en Alpine fue desastrosa, sin sumar un solo punto en las 18 carreras en las que tomó parte.

Su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, logró 22 puntos.

Eso le hace comenzar 2026 con una presión añadida, ya que sabe que al “mandamás” en Alpine, el italiano Flavio Briatore, no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas, como cuando bajó del coche al australiano Jack Doohan tras sólo cinco carreras, para colocar precisamente a Colapinto.

El argentino ha asegurado al comenzar la temporada que ha madurado desde su debut y que ha vuelto “más profesional, tanto como deportista como persona”.

Tendrá que demostrarlo rápido o corre el riesgo de ser reemplazado. Un punto a favor de Colapinto y, sobre todo, de Alpine, es que llevarán motores Mercedes.

GABRIEL BORTOLETO (Audi)

El joven brasileño de 21 años dejó algún destello de su calidad como piloto el año pasado en su debut en F1, como la sexta plaza en Hungría, una de las cinco carreras en las que puntuó, pero en su segunda temporada en la élite necesita consolidarse y, sobre todo, ganar en regularidad y luchar habitualmente por meterse en los puntos.

Sauber ha mudado a Audi, que no tiene experiencia en la Fórmula 1 pero es uno de los grandes nombres del automovilismo, con victorias en otras disciplinas como la resistencia, los rallys y la Fórmula E.

Brasil lleva años soñando con un piloto que siga la saga de grandes campeones como Fittipaldi, Piquet o Senna. ¿Será Bortoleto? (AFP)