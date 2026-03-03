Alavés nombra a Quique Sánchez Flores en sustitución de Coudet

El español Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Alavés en sustitución del argentino Eduardo Coudet, que asumirá el mando de River Plate, anunció este martes el club de la primera división española.

Antiguo jugador del Real Madrid y del Valencia, Quique Sánchez Flores cuenta con una amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol español.

En la élite de su país dirigió al Valencia, Getafe o Atlético de Madrid, entre otros. También entrenó al Benfica portugués y al Watford inglés.

El nombramiento de Quique, de 61 años, se produce horas después de la marcha de Eduardo “Chacho” Coudet al River Plate de Argentina.

El conjunto vasco viene de perder 2-0 ante el Getafe y ocupa el puesto 16 en la tabla, con tres puntos sobre la zona de descenso.

Quique estrenará su nuevo cargo el domingo en la visita del cuadro albiazul al Valencia. (AFP)