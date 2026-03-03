Condenan a los responsables de una obra por las lesiones que sufrió un albañil

La jueza Susana González La Riva, responsable del Juzgado Correccional Nº 3, adelantó el veredicto condenatorio para Ricardo Raúl Trobiani Rognoni, Marcela Elba Tourn y David Humberto Silva Esparza por las lesiones gravísimas que sufrió Jhonny Alfredo Zambrano Calderón.

La magistrada notificó que, atento la complejidad de la causa, la cantidad de imputados y de prueba documental con la que cuenta, los fundamentos se darán a conocer el martes 10 de marzo.

Según la causa, investigada por el fiscal Cristian Aguilar, el hecho ocurrió el 24 de julio de 2019 en la obra ubicada en 19 de mayo 67 donde fue contratado para realizar trabajos de albañilería.

En la causa se encuentran imputados Trobiani Rognoni como dueño del edificio, Tourn como responsable de seguridad e higiene y Esparza por ser el responsable del montacargas y quien contrató al personal.

Los tres imputados llegaron a juicio por no haber adoptado, ni controlado las medidas de seguridad necesarias para evitar la caída de personas dentro de la obra en construcción y en consecuencia de ser autores del delito de las lesiones culposas que padeció Zambrano Calderón al caer de altura, sufriendo heridas de distinta consideración que le produjeron la amputación del antebrazo.